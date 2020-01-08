Иранским ракетным ударам подверглись две военные базы Ирака- Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля. Корпус стражей исламской революции заявил, что военной атаке подвергнутся любые силы США, причастные к агрессии против Ирана

Иранским ракетным ударам подверглись две военные базы Ирака — Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля. Айн-аль-Асад — база вооруженных сил Ирака и США в провинции Аль-Абнар на западе страны, она расположена в районе Хит примерно в 160 километрах к западу от Багдада и в 8 километрах к западу от деревни Хан-аль-Багдади. База также используется британскими вооруженными силами в Ираке.Второй удар пришелся на базу в Эрбиле — город на севере Ирака. Одна из ракет приземлилась по периметру международного аэропорта Эрбиль, не взорвавшись. В 70-е годы прошлого века этот аэропорт построили как военную базу.Иран уже взял на себя ответственность за удары по американским базам в Ираке, сообщает телеканал "Россия 24". Как сообщил иранский телеканал Пресс ТВ, это стало ответом на убийство генерала Сулеймани в ходе спецоперации США на прошлой неделе. Атаке военных объектов США в Ираке дали название "Мученик Сулеймани". Корпус стражей исламской революции заявил, что военной атаке подвергнутся любые силы США, причастные к агрессии против Ирана, а глава иранского МИД подытожил: своим ракетным ударом Тегеран завершил пропорциональный ответ на американские действия.Накануне президент Трамп провел в Овальном кабинете встречу с премьер-министром Греции. Обсуждали и ситуацию в Ираке, который требует вывести иностранные войска со своей территории. В Пентагоне ранее уже заявляли, что США делать этого не собираются, то есть, фактически, объявили себя оккупантами Ирака, а Трамп лишь подтвердил это. По его словам, момент для вывода американских войск совершенно не подходящий, и Вашингтон выдвигает Багдаду свои условия. "Мы готовы вывести свои войска из Ирака, но сейчас неподходящий момент. Если мы уйдем прямо сейчас, то потеряем огромные деньги, затраченные на строительство авиабазы, посольства и других зданий. Пусть нам возместят эти расходы! Я уже говорил о возможных санкциях со стороны США, и они могут быть крайне жесткими, потому что к нам нужно относиться с уважением", — подчеркнул президент США.