08.01.2020

2020-01-08 11:10:03

Из-за гололедицы во Владимирской области объявили желтый уровень опасности

«Желтый» уровень погодной опасности из-за налипания мокрого снега, гололеда, порывистого ветра объявлен в 33 регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Предупреждение будет действовать до 9 часов вечера завтрашнего дня.

Сегодня во Владимирской области будет облачная погода, возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем 0...+2 градуса. Завтра, 9 января, также будет облачно, осадки, налипание мокрого снега, гололед. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду. Температура опустится на 1-2 градуса.