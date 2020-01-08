После революции 17 года. Ленин перед многочисленной толпой рабочих:
- Товагищи! Тепегь, когда Великая Габоче-кгестьянская геволюция свегшилась, наступает новая жизнь. Уга, товагищи!
- УРА! Владимир Ильич!
- Сейчас, товагищи, рабочий день составляет 8 часов...
- УРА! Владимир Ильич!
- ...А чегез 10 лет, товагищи, габочий день будет составлять 6 часов.
- УРА! Владимир Ильич!
- Но это еще не вся, товагищи. Еще чегез 10 лет, товагищи, габочий день будет составлять четыге часа.
- УРА! Да, здравствует великий Ленин!
- А еще чегез 10 лет габочий день будет всего 2 час.
Тут бас одного рабочего из толпы:
- Владимир Ильич, можно вопрос?
Ленин со всем возможным вниманием:
- Я Вас внимтельно слушаю, товагищ габочий.
- Владимир Ильич, а обеденный перер
еще анекдот!