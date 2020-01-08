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<a href="https://33live.ru/novosti/08-01-2020-kak-zemlya-takuyu-nosit-sobchak-vrezali-za-bogoxulstvo.html" target="_blank">Как земля такую носит: Собчак врезали за богохульство</a> - Ксения Собчак в очередной раз оказалась в центре скандала. Пользователи обвинили эпатажную телеведущую в богохульстве.