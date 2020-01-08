Побег экс-главы концерна Ниссан из Японии в Ливан обрастает все новыми подробностями. Прокуратура Токио получила ордер на арест его жены Кароль - за дачу ложных показаний. Сам Карлос Гон обещает рассказать всю правду на пресс-конференции в Бейруте.

Побег экс-главы концерна "Ниссан" из Японии в Ливан обрастает все новыми подробностями. Прокуратура Токио получила ордер на арест его жены Кароль — за дачу ложных показаний. Но супруга автомагната вне досягаемости, она покинула страну еще весной прошлого года. Тем временем власти Японии уже обнародовали кадры, на которых видно, как из аэропорта Осаки беспрепятственно взлетает бизнес-джет. Сам Карлос Гон обещает рассказать всю правду на пресс-конференции в Бейруте.В самом фешенебельном христианском районе Ашрафие на улице Ливан в Бейруте за темными окнами и тяжелыми дверями с сигнализацией вот уже несколько дней скрывается разыскиваемый Интерполом и японской прокуратурой бывший глава "Рено-Ниссан" Карлос Гон.Как только стало известно об ордере токийской прокуратуры на арест жены Карлоса Гона Кароль Гон, у ее дома в Бейруте активизировались не только журналисты, но и агенты Интерпола, которые дежурят здесь круглосуточно.Частная служба безопасности — на каждом углу, по периметру — силовики из Интерпола наготове: команда – задержать во что бы то ни стало. Ливанская прокуратура шлет директивы, вызывает Гона повестками в суд, который если и будет, то только на территории Ливана. Через своих доверенных лиц Карлос Гон заявил, что уже 8 января утром выступит перед журналистами в Бейруте и расскажет все. И, конечно, первым делом подробности, как и почему сбежал из-под ареста в Японии, кто помог бежать и как пересекал границу.В главном офисе парламентариев Ливана нет единого мнения. Некоторые пропрезидентские депутаты уже выступили на стороне топ-менеджера, тем более, хоть и в условиях строгой секретности, Гон уже встречался с президентом Ливана Мишелем Ауном, а это недвусмысленный сигнал, хотя посредники в парламенте встречу всячески скрывают.Прямо на глазах съемочной группы ВГТРК депутату и племяннику президента Ливана позвонили. Разговор шел на французском. Возможно, это были те самые посредники — в преддверии пресс-конференции ведутся серьезные согласования."Между мной и Гоном нет прямого или непрямого контакта, но стоит отметить, что он пересек границу полностью легально обычным путем, на что имеет право. Мы с точки зрения ливанского государства не нарушали никаких международных договоренностей с Японией и в то же время придерживаемся и соблюдаем закон своей страны", — заявил депутат парламента Ливана Аля Аун.Семейный адвокат Гонов Рашид Салама делает все возможное, чтобы не было ни экстрадиции, ни суда в Ливане.Между тем, в Японии прокуратура арестовала залог, внесенный Гоном, — 14 миллионов долларов в пользу казны. Японские следователи обвинили жену Карлоса Гона в лжесвидетельстве, а самого Гона в давлении на свидетелей. Упустившие Гона японские силовики теперь посредством внешних связей оказывают давление на правительство Ливана и пытаются во что бы то ни стало реабилитироваться и вернуть Карлоса Гона в Японию в наручниках.