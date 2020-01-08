Артистка Кристина Орбакайте активно проводит январские праздники. Накануне она провела вечер с любимой дочерью на Красной площади.

Артистка Кристина Орбакайте активно проводит январские праздники. Накануне она провела вечер с любимой дочерью на Красной площади.Звезда и ее наследница катались на карусели и громко смеялись. Судя по всему, с ними был и глава семейства – Михаил Земцов.Примечательно, что возле Кремля практически не было людей. Площадь выглядела опустевшей, несмотря на то, что сейчас самый разгар праздников.Кристина поделилась забавным роликом на своей странице в инстаграм-аккаунте. "Веселые каникулы, да с ветерком на каруселях! ", – подписала видео исполнительница.Тем временем, фолловеров запись лишь возмутила."Вот почему нас вчера не пустили на Красную площадь....", "Удивительно, что никого нет!", "Как нас могут пустить, когда там такие звезды. А мы так, перетопчимся",– негодовали пользователи Сети."Мы больше часа в очереди стояли 1 числа, а тут людей не видно", – писали взбешенные подписчики.Орбакайте, в свою очередь, не нашла, что ответить на упреки. Поэтому в комментариях не разгорелся конфликт.