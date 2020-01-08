08.01.2020

2020-01-08 10:50:08

Кто будет контролировать ситуацию с мусором: управляющие компании Владимира распространили открытое обращение к губернатору

Руководители управляющих компаний Владимира, относящихся ко второй зоне, распространили открытое обращение к главе региона. Они обеспокоены ситуацией с горами мусора, образовавшимися в новогодние праздники во дворах владимирцев.

В обращении, в частности, говорится: "Сегодня уже 6 января, и мы, руководители управляющих организаций, председатели ТСЖ, ЖСК, ТСН, видим, что наши волнения были оправданы. На многих придомовых территориях, особенно в Октябрьском и Фрунзенском районах города Владимира, до сих пор не установлены контейнеры, мусор не вывозится или вывозится с большим опозданием".

Напомним, что начиная с вечера 30 декабря кучи мусора стали вырастать не только в дворах Владимира. В соцсетях фотографий переполненных мусорных площадок было больше, чем новогодних поздравлений. Таким грязным способом произошла смена мусоровывозящих компаний во второй зоне согласно территориальной схеме утилизации ТКО.

Уже 1 января глава администрации Владимира Андрей Шохин направил обращение в городскую прокуратуру. Поводом послужило неисполнение условий договоров 30 и 31 декабря ушедшего года «УНР» и «Спецтранс».

Полный текст обращения управляющих компаний:

"1 января 2020 года во Владимирской области стартовала мусорная реформа в территориальной зоне № 2, куда входит и наш город Владимир.

Учитывая, что услуги по сбору и вывозу ТКО будет оказывать новый региональный оператор ООО «Биотехнологии», мы волновались за его профессионализм. Но люди поверили обещаниям администрации Владимирской области, что она будет контролировать ситуацию и город не погрязнет в мусоре.

Сегодня уже 6 января, и мы, руководители управляющих организаций, председатели ТСЖ, ЖСК, ТСН, видим, что наши волнения были оправданы. На многих придомовых территориях, особенно в Октябрьском и Фрунзенском районах города Владимира, до сих пор не установлены контейнеры, мусор не вывозится или вывозится с большим опозданием.

Мы готовы объяснять жителям трудности переходного периода, но только не надо врать! Почему администрация Владимирской области обвиняет жителей Владимира в «провокационных попытках истерично создать видимость мусорного коллапса в социальных сетях»? Странно обвинять людей и СМИ за реальные фотографии, сделанные прямо сейчас. Или мы живем с администрацией области в разных городах?

Зачем закрывать глаза на очевидные вещи и утверждать, что региональный оператор разработал грамотный план по вхождению в кластер № 2, который реализовал практически на 100 процентов? Если план и реализован на 100%, то только в части повышенных тарифов, которые администрация Владимирской области утвердила для ООО «Биотехнологии» перед самым Новым годом.

Уважаемый губернатор Владимир Владимирович Сипягин! Вы и администрация Владимирской области отвечаете за мусорную реформу, но на деле самоустранились от решения проблем и молчали вплоть до вчерашнего дня. Но учитывая, какие заявления сделала Ваша администрация, уж лучше бы молчали!

Считаем такую позицию администрации Владимирской области не профессиональной и не серьезной. И не следует перекладывать бремя ответственности на органы местного самоуправления, которые в отличии от Вашей администрации предметно помогали ООО «Биотехнологии» вывозить мусор все праздники, как это было в городе Владимире (хотя могли бы этого не делать).

Владимир Владимирович! Убедительно просим Вас принять меры к должностным лицам администрации Владимирской области, ответственным за фактический срыв своевременного вывоза ТКО из города Владимира в период с 1 января 2020 года, и нормализовать ситуацию.

Ответ о принятых мерах просим направить в открытой форме, с опубликованием в СМИ, чтобы о Вашей позиции знали не только мы, но и все жители города Владимира.

Генеральный директор ООО «Компания «Наш дом 3» А.Ю. Матросов

Генеральный директор МУП «ЖРЭП» Г.Ю. Локостова

Генеральный директор ООО «ЖРЭП №8» О.Н. Мичурина

Исполнительный директор ООО «Жилремстрой» А.В. Лысов

Директор МУП г.Владимира «ГУК» Д.Ю. Немков

Директор ООО «Владимирская управляющая компания» М.А. Сорокин.

Директор ООО УК «Старый город» М.П. Цыплякова

Директор ООО «Мой дом» С.В. Гречишкин

Директор ООО «ОНИКС» Н.Н. Дмитриев

Генеральный директор ООО УК «Люкс» М.В.Пронин

Директор ООО «Жилищник-центр» В.Г. Анников

И.о. директора МКП г.Владимира ЖКХ А.К. Овсянников

Председатель ТСЖ «Нововек» Д.И. Новикова

Председатель ТСЖ «Ритм» Н.Г. Богданова

Председатель ТСЖ № 140 С.С. Котова

Председатель ТСЖ -93, ЖСК – 52, ТСЖ -88 А.А. Левинская

Председатель ЖСК № 83 М.В. Крючкова

Председатель ТСЖ «Золотое кольцо» Г.Б. Якусев"