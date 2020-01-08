08.01.2020

2020-01-08 19:35:03

Любовь к чтению владимирским детям будут прививать собаки

Вход с собаками разрешен! Сегодня во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи прошло занятие по новой системе, основанной на терапии с собакой и нейропсихологии.

Метод воспитания и лечения с использованием специально обученных собак известен давно. Канистерапию все чаще используют как психотерапевтическую методику, развивающую детский интеллект и воображение. Благодаря немецкой овчарке Кетчеру дети легко настраиваются на игровой и рабочий ритм, фантазируют, ассоциативные центры мозга у детей начинают работать более эффективно. Связи и структуры работы головного мозга ребенка тесно связаны с психическими процессами и их поведением. Собаки очень тонко чувствуют малейшее изменение настроения. По мнению психологов, данная система универсальна и подходит не только для маленьких детей.

Нино Нормания, нейропсихолог: «Мы через тело воздействуем на ум, на эмоциональный фон, то есть дети - это эмоции прежде всего. Почему нейрогимнастика важна детям, потому что мы через тело способны стабилизировать эмоциональный фон».

Ирина Французова, председатель НКО "Светлица": «Мы учим детей думать, учим пользоваться этой шикарной машиной - мозг, используя нейрогимнастику и собак специально выученных, канистерапию как мотивацию, смягчение и закрепление».

Отметим, энтузиасты внедряют канистерапию во Владимире уже полтора года. Владельцы обученных собак вместе со своими питомцами приходят к детям с ДЦП, в психоневрологический интернат на Чапаева, общаются с детьми в дог-клубе. Занятия в библиотеке на регулярной основе начались только в этом году. Хвостатые помощники ждут встречи с детьми 2 раза в неделю. Собаки не только раскрывают эмоции ребенка, но и помогут научиться ему читать, уверена Ирина Французова. Сейчас она готовит новый проект "Дог-чтение".

Александр Сыпченко, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»