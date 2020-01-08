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<a href="https://33live.ru/novosti/08-01-2020-megan-markl-okonfuzilas-na-glazax-u-vsego-mira-.html" target="_blank">Меган Маркл оконфузилась на глазах у всего мира </a> - Герцогиня Сассекская попала в неприятное положение. Инцидент произошел во время визита Меган Маркл в правительственный дом Канады.