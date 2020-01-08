В Австралии на проходящем командном турнире ATP Cup в матче между сборными Германии и Греции произошел курьезный случай. Немец с российскими корнями Александр Зверев из-за неудачной игры сорвался на собственного отца, перейдя с немецкого языка на русский мат.

В Австралии на проходящем командном турнире ATP Cup в матче между сборными Германии и Греции произошел курьезный случай. Немец с российскими корнями Александр Зверев из-за неудачной игры сорвался на собственного отца, перейдя с немецкого языка на русский мат.Спортсмен предложил родителю, наблюдавшему за игрой с трибуны, заткнуться и не лезть с советами, когда у него не идет подача. Все это было обильно сдобрено ненормативной лексикой.В итоге отец Зверева даже расплакался. Сам же теннисист проиграл свой матч Стефаносу Циципасу.