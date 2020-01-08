Явившаяся на премию Золотой глобус Николь Кидман сразила всех своим шикарным нарядом. Но папарацци успели сделать снимки, которые привели в ужас фолловеров.

Явившаяся на премию "Золотой глобус" Николь Кидман сразила всех своим шикарным нарядом. Но папарацци успели сделать снимки, которые привели в ужас фолловеров.На фото запечатлена смеющаяся актриса. Судя по всему, причиной этому послужил ее супруг Кит Урбан.Поразив жену своим искрометным юмором, он заставил ее смеяться так сильно, что ей пришлось прикрыть рот рукой. Вот только жест этот оказался крайне странным.На снимке видно, как сильно изгибаются пальцы Николь. Это выглядит настолько неестественно, что многие считают это врожденным дефектом.К слову, это не первый раз, когда ладони звезды притягивают все взгляды. Три года назад после церемонии вручения премии "Оскар" в Интернете появилось вирусное видео, на котором была запечатлена Кидман. Улыбающаяся во весь рот актриса активно хлопала победителю очередной номинации. Но ее пальцы изогнулись такой дугой, что создалось впечатление, будто они буквально вывернуты наизнанку.5 Янв 2020 в 8:44 PSTТогда хейтеры атаковали светскую львицу в Сети. Но та, в свою очередь, объяснила, что выгнула ладони специально. По словам Николь, она очень боялась поцарапать дорогие кольца. Поэтому сделала все, чтобы они не соприкасались друг с другом во время хлопка.