Рязань передала Калуге Хрустальную снежинку, которая является символом всероссийского проекта Новогодняя столица России. Передача регалии прошла на Лыбедском бульваре.

Рязань передала Калуге "Хрустальную снежинку", которая является символом всероссийского проекта "Новогодняя столица России". Передача регалии прошла на Лыбедском бульваре.В торжественной церемонии приняли участие временно исполняющий полномочия городской головы Дмитрий Денисов, заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов и многие другие.В новом статусе Калуга встретит 2021 год. Горобцов сообщил, что город рад принять символ новогодней столицы России. По его словам, подготовка к проведению встречи 2021-го будет длиться на протяжении года. Гостей города ожидает огромное количество мероприятий, сообщается на официальном сайте городской управы Калуги."Новогодняя столица России" — проект Минкультуры России. Он создан в 2012 году с целью популяризации внутреннего и въездного туризма в стране. В январе 2019 Рязань получила хрустальную снежинку от Тулы.