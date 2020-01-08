В гости к полицейским приехали ребята из Судогодского района.

Полицейские 33 региона продолжают марафон новогодних мероприятий для юных жителей области. Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области пригласили в гости ребят из школы-интерната Судогодского района.Специально для ребят полицейские-кинологи подготовили праздничную программу.Мальчишки и девчонки играли со сказочными героями, водили хоровод вокруг наряженной красавицы-ели, читали стихи и пели песни вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.Особые эмоции вызвала экскурсия по кинологическому центру.В сопровождении полицейских ребята прошли по территории, где живут служебные собаки, задали вопросы об особенностях дрессуры и службы.Кульминацией праздника стали показательные выступления, которые организовали кинологи вместе со своими четвероногими напарниками. Каждый очередной трюк мальчишки и девчонки встречали громкими аплодисментами.После выступления все желающие смогли покататься на служебных лошадях – питомцах, которые также помогают полицейским в выполнении задач.Завершилась встреча вручением подарков и чаепитием.