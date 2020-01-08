08.01.2020

2020-01-08 10:50:07

Отмечаем Рождество: куда пойти на праздник во Владимире

С 6 по 7 января 2020 года православные христиане по всему миру празднуют Рождество Христово. Рассказываем, где отметить это радостное событие во Владимире и какие мероприятия посетить.

Парк «Дружба» приглашает всех на визит сказочной мастерицы «Рождественские встречи с Марьей Искусницей». Она с верным помощником Служивым и своими сказочными друзьями приготовили для гостей праздника исконно-русские игры, забавы, колядки и хороводы, а вечером, в 16 часов, на площадке у катка пройдет ретро-дискотека «Яркий снег». Потанцевать и покататься на коньках под ритмичную и веселую музыку смогут все желающие. На главной площадке праздничных мероприятий начнется представление «Волшебное Рождество на Соборной» с участием творческих коллективов города, а в Центральном парке культуры и отдыха города Владимира - праздничная программа «Рождественская сказка», в парке культуры и отдыха Загородный - Музыкально-игровой праздник «Рождественские забавы». Дом культуры микрорайона Оргтруд в 16.00 приглашает на концертную программу «Рождественские встречи с Сергеем Артемьевым». А в 18.00 начнется вечер отдыха «Рождественские посиделки».