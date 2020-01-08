Муниципалитет итальянского города Пачентро отказал в почетном гражданстве государственному секретарю Белого дома Майку Помпео, родственники которого эмигрировали в США. Данное решение городской совет принял еще в ноябре, но ранее об этом не сообщалось.

Муниципалитет итальянского города Пачентро отказал в почетном гражданстве государственному секретарю Белого дома Майку Помпео, родственники которого эмигрировали в США. Данное решение городской совет принял еще в ноябре, но ранее об этом не сообщалось.Майк Помпео посетил Пачентро, город с небольшим населением, в октябре 2019 года. Таким образом госсекретарь США хотел завершить поездку в Италию. Выходцами городка являются предки американского политика. Представители местной администрации предложили вручить Помпео почетное гражданство, но такую инициативу не поддержали мэр Гуидо Анджелилли и его сторонники.Общественная организация "Одна на всех планета" подняла данный вопрос в свете последних событий (действия администрации США в Ираке, а также убийство Касема Сулеймани). Мэр пояснил, что почетное гражданство для Помпео не стоит на повестке дня, потому что городской совет уже отклонил данное предложение, сообщает ANSA.Ранее в результате удара в районе аэропорта Багдада погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Сулеймани. Тегеран, в свою очередь, пообещал Вашингтону жестко ответить на это.