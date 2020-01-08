Специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал наиболее вероятную причину крушения украинского лайнера Boeing-737. По мнению эксперта, к катастрофе мог привести перегруз ..

Специалист по безопасности полетов Александр Романов назвал наиболее вероятную причину крушения украинского лайнера Boeing-737. По мнению эксперта, к катастрофе мог привести перегруз самолета.Александр Романов отметил, что за секунду до основного взрыва произошла вспышка двигателя. "Возможно, двигатель работал на пределе. Но о том, что не было практически набора высоты, говорит о том, что две версии: или перегруз самолета, или перегруз в сочетании с неисправностью работы двигателя", – передает его слова телеканал "".Напомним, утром 8 января лайнер Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" рухнул сразу после вылета из аэропорта Тегерана. По разным данным, на борту находились от 176 до 179 пассажиров и членов экипажа. Все погибли. Посольство России в Иране сообщило о том, что российских граждан среди жертв нет.