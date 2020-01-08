Девочка из Бразилии провела в одиночку пять дней в джунглях Амазонии, пока ее случайно не обнаружили родственники. На протяжении всего времени пребывания в дикой местности четырехлетняя Ана Витория Соариш Кардозу питалась фруктами, а воду пила из рек.

Девочка из Бразилии провела в одиночку пять дней в джунглях Амазонии, пока ее случайно не обнаружили родственники. На протяжении всего времени пребывания в дикой местности четырехлетняя Ана Витория Соариш Кардозу питалась фруктами, а воду пила из рек.Инцидент произошел в муниципалитете Афуа, который располагается в устье реки Амазонки. Истощенную девочку, пропавшую 29 декабря, случайно обнаружил 2 января двоюродный брат. Ана Витория сидела у причала на берегу реки на расстоянии в два километра от того места, где потерялась. В настоящее время малышка находится в больнице под наблюдением врачей. Врачи отмечают, что здоровье девочки вне опасности.Как сообщает ТАСС, ссылаясь на портал G1, потерявшегося ребенка в последний раз видели во время игры с ее восьмилетней сестрой. Родители, когда не смогли найти дочь, предположили, что она могла утонуть, потому вызвали спасателей. Те, в свою очередь, несколько дней безуспешно прочесывали дно местной реки.Начальник местной спасательной бригады Розивалду Андради рассказал, что несовершеннолетней повезло, ведь на девочку могли напасть агрессивные звери. Кроме того, она могла пораниться, утонуть, замерзнуть и подхватить инфекцию.В семье Аны Витории воспитываются еще восемь детей. Вместе с родителями они проживают в амазонской глуши. В настоящее время для семьи в качестве помощи собирают необходимые вещи и продукты.