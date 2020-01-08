По данным СМИ, ссылающихся на источники в иракских силовых структурах, в ночь на среду, 8 января, по расположенной на западе Ирака базе ВВС Айн аль-Асад, на территории которой расквартированы военнослужащие США, выпущены девять ракет.

По данным СМИ, ссылающихся на источники в иракских силовых структурах, в ночь на среду, 8 января, по расположенной на западе Ирака базе ВВС Айн аль-Асад, на территории которой расквартированы военнослужащие США, выпущены девять ракет.Накануне стало известно, что США планировали построить на этой авиабазе аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 "Стратофортресс" – гигантское сооружение, которое должно соответствовать мировым стандартам. К настоящему времени вокруг отведенной под стройку территории уже установлен заградительный периметр, строительные работы дожны были начаться в ближайшее время.Ответственность за обстрелы взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции, передает РИА Новости. По данным телеканала ABC, ссылающегося на официальные лица США, удары по американским объектам в Ираке были нанесены баллистическими и крылатыми ракетами с территории Ирана. Сообщается, что целью атаки были многочисленные объекты США в Ираке, среди которых — объект в Эрбиле и авиабаза Айн аль-Асад. "Интерфакс" передает, что иранское государственное телевидение сообщило о пусках десятков ракет класса "земля-земля" только по по авиабазе Айн-аль-Асад и о том, что данная операция, носящая название "Мученик Сулеймани" — месть за убийство иракского генерала.Президент США Дональд Трамп проинформирован об ударах по американским военным базам в Ираке и в настоящее время проводит консультации со своими советниками.В минувшее воскресенье, 5 января текущего года парламент Ирака принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал правительство страны положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции. Президент США Дональд Трамп требования Багдада решительно отверг, пригрозив ему "беспрецедентными санкциями", напоминает ТАСС.Обстановка в регионе резко обострилась после американских ударов по территории Ирака. Так, 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе аэропорта Багдада ракетного удара, в результате которого были ликвидированы командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис.