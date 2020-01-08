Госсекретарь США Майк Помпео назвал неправдой заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США в Багдаде, находился в Ираке с дипломатической миссией.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал неправдой заявление министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате операции США в Багдаде, находился в Ираке с дипломатической миссией."Разве кто-то в это верит?" — задался Помпео риторическим вопросом, который цитирует РИА Новости.Иронически охарактеризовав Сулеймани как "добропорядочного джентльмена и первоклассного дипломата", госсекретарь США усомнился в том, что иранский генерал вообще когда-либо ездил в Багдад с мирной миссией.Что же касается Зарифа, Помпео назвал его "первоклассным пропагандистом".Отвечая на вопрос о возможности выдачи главе МИД Ирана американской визы, руководитель госдепа заявил, что США в этом вопросе будут действовать в соответствии с обязательствами перед ООН.Ранее некоторые СМИ сообщили, что США отказали в визе Зарифу, который хотел приехать на заседание Совета Безопасности ООН 9 января. В постпредстве Ирана при ООН сообщили, что пока не получили никаких официальных уведомлений на этот счет.