08.01.2020

2020-01-08 12:15:04

Православные отмечают Собор Пресвятой Богородицы

8 января, на следующий день после Рождества Христова, православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Церковь обращается с благодарственными песнями к Богоматери. Также в этот день прославляются святые родственники Иисуса по линии его Матери и Иосифа Обручника. А народная традиция считает 8 января Днём повитух. На Руси в этот день поздравляли и одаривали повитух - народных акушерок. Кстати, повивальной бабкой акушерка называлась потому, что могла правильно запеленать, т.е. свить младенца, чтоб он спал спокойно.

Ольга Слободнюк