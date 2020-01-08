Подмосковные следователи задержали 23-летнего жителя Серпухова. Он подозревается в изнасиловании 14-летней школьницы. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Подмосковные следователи задержали 23-летнего жителя Серпухова. Он подозревается в изнасиловании 14-летней школьницы. В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело.Инцидент произошел в понедельник, 6 января. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, потерпевшая возвращалась с подругой из леса, где у них был пикник. С собой у школьницы был топорик. Подруга пострадавшей ушла домой раньше.К 14-летней девочке подошел 23-летний парень. Он признался школьнице в любви, после чего пригласил прогуляться. Девочка ответила отказом. Злоумышленника это не устроило, он схватил несовершеннолетнюю за куртку, начал душить. Девочка попыталась защитить себя и достала топорик, который преступник выхватил, а затем выбросил. После этого он поволок школьницу в лес, где совершил изнасилование.На допросе подозреваемый признался в содеянном. Как сообщают некоторые СМИ, свои преступные действия он назвал самообороной.В ближайшее время следователи попросят суд арестовать злоумышленника, сообщается на сайте Следственного комитета по Московской области.