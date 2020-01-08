Президент России Владимир Путин прогулялся по улицам Старого Дамаска вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом. Глава российского государства посетил историческую мечеть, а также подарил православному храму икону.

Президент России Владимир Путин прогулялся по улицам Старого Дамаска вместе с сирийским коллегой Башаром Асадом. Глава российского государства посетил историческую мечеть, а также подарил православному храму икону.Лидеров стран сопровождали министры обороны России и Сирийской Арабской Республики Сергей Шойгу и Али Айюб.Владимир Путин прогулялся по центру Дамаска и посетил Омейядскую мечеть. Там глава государства ознакомился с захоронением Иоанна Крестителя. Российский лидер на память оставил запись в книге посетителей.По случаю Рождества президент посетил старейший кафедральный собор Девы Марии, который располагается в христианском квартале столицы Сирии. Владимир Путин подарил храму икону Богоматери. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Башара Асада.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что во время приближения самолета Путина к аэропорту Дамаска его безопасность обеспечивали российские военные самолеты Су.Президент России во вторник, 7 января, прибыл с визитом в Дамаск, где провел переговоры с Асадом. В ходе встречи Путин отметил огромное расстояние, пройденное на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности.