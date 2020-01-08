Певица Глюкоза в честь Рождества поделилась семейным снимком с дочерьми. Вот только он спровоцировал лишь негативную реакцию публики.

Певица Глюкоза в честь Рождества поделилась семейным снимком с дочерьми. Вот только он спровоцировал лишь негативную реакцию публики.На опубликованном в инстаграм-аккаунте звезды фото она вместе с наследницами сидит у бассейна. Все трое повернуты спиной к камера, демонстрируя свои пятые точки.Примечательно, что 13-летняя Лида обладает почти такими же формами, как и ее мать. Впрочем девушка пошла по ее стопам и тоже начала заниматься йогой."Все, что бы мы ни делали, чем бы ни увлекались – реализация очень важна! Но все это не имеет смысла без наших близких. Остановитесь, отложите все дела, обнимите своих родных и встретьте Рождество вместе!" – написала знаменитость.6 Янв 2020 в 8:46 PSTРазъяренные фолловеры поспешили высказать свое негодование в отношении кадра. Многие стали упрекать Глюкозу в том, что она с детства приучает дочерей к откровенному позированию. "Ужас. Рождество, пишет, встретить, а сама задом к зрителям", – отметил один из пользователей.Сама исполнительница не стала отвечать на негативные высказывания хейтеров. К слову, Наталья редко вступает в дискуссии с подписчиками, особенно, когда они предполагают возникновение конфликтной ситуации.