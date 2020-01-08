08.01.2020

2020-01-08 10:50:05

Рождественское богослужение во Владимире

Один из светлых, любимых и почитаемых праздников во всем мире. Рождество Христово. В этот день у каждого душа наполнена радостью, а верующие начинают день с богослужения. Выстоять несколько часов утренней службы в Свято-Успенском кафедральном соборе для многих владимирцев - нелегкое испытание, но оно приносит радость.



-Татьяна Ганцева, верующая:

Праздник. Я готовилась, чтобы пойти со светлой душой чтобы отстоять службу и помолиться.

Появления на свет Иисуса Христа, описанное в Евангелии почитается - один из главных религиозных праздников. По традиции здороваться в этот день принято словами: «Христос родился» – «Славьте его»!



-Галина Шаманина, верующая:

Самый главный праздник, очень мы любим его, рождество нашего Бога. - Каждый год отмечаете? - Каждый.



-Виталий Бабухин, верующий:

Скажите а в рождество люди себя как-то по особому ощущают? Да чувствуют себя лучше.

Участие в службе приняла и глава города – Ольга Деева. Для нее это один из главных праздников, наравне с Пасхой возвещающий о приходе в мир младенца, победившего зло и ознаменовавшего собой новую эру. Ольга Александровна, пожелала всем мира, здоровья и благополучия.



- Ольга Деева, глава г.Владимира :

Светлый добрый праздник является напоминанием каждому из нас, что нужно не только в этот день, а вообще по жизни делать добрые дела, нужно помогать, нужно любить.

В этот день вера в чудо зарождается даже у атеистов, говорят верующие. Многие, кто не приходит в церковь, сегодня тоже поздравляют друг друга с праздником. И, как принято, собираются за семейным столом. Традиционное блюдо - утка, гусь или индейка. А главный запрет в этот день - нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Александр Сыпченко, Максим Котов Вести Владимир.