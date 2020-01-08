Недавно появилась информация о четвертой беременности экс-солистки группы Демо Саши Зверевой. Звезда решила резвеять все слухи.

Недавно появилась информация о четвертой беременности экс-солистки группы "Демо" Саши Зверевой. Звезда решила резвеять все слухи.Исполнительницу возмутили вышедшие в свет статьи о ее интересном положении. Она записала видеообращение для российских СМИ и публиковала в своем инстаграм-аккаунте."Российские СМИ – боги гинекологии! Они определяют наступившую беременность даже с расстояния сторис. Так да или нет? Медицина никогда не заходила так далеко. Ребят, мне бы теперь еще пол ребенка определить! Не свангуете, а? Очень надо", – высказалась негодующая Саша.Напомним, девушка сама спровоцировала волну слухов. Причиной этому послужило выложенное в ее микроблоге видео, где она запечатлена с округлившимся животом.Отметим, на данный момент Зверева уже является многодетной матерью. У нее трое детей – два сына и дочь. Все малыши были рождены в законных браках. Но сохранить отношения с обоими мужьями певице не удалось.7 Янв 2020 в 9:55 PSTСейчас Саша по-настоящему счастлива. Она, наконец, встретила мужчину мечты. Ее сердце завоевал американец по имени Дэн. Мужчина быстро нашел общий язык со всеми наследниками звезды и принял их как родных.