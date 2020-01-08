Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения лайнера в Иране. Украинские граждане отрицательно отреагировали на слова главы страны и вспомнили его недавний отдых в Омане.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения лайнера в Иране. Украинские граждане отрицательно отреагировали на слова главы страны и вспомнили его недавний отдых в Омане.Утром 8 января самолет Boeing-737компании "Международные авиалинии Украины" разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Согласно предварительной версии, причиной катастрофы стали неполадки с двигателем. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.Президент Украины принес соболезнования родным и близким жертв крушения на странице в "Фейсбуке". Лидер поручил Генеральному прокурору возбудить уголовное дело и проверить состояние всего гражданского флота, передает телеканал "". Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что уже срочно вылетел в Киев.Многие украинские граждане остались недовольны посланием президента. Они обратили внимание, что глава страны поздно отреагировал на страшные события. "Такое впечатление, что президент узнает все последним... Информация уже два часа в открытом доступе", "Почему такая поздняя реакция президента?", – написали возмущенные пользователи.12 Дек 2019 в 12:54 PSTДругие комментаторы напомнили о его роскошном отдыхе в Омане на новогодних каникулах: "Там с Омана недалеко или отдых не к чему прерывать? Можно заехать, уволить одного местного Цемаха и все станет хорошо", "Не дали клоуну позагорать в Омане в самом дорогом отеле за счет бюджета", "А как же ваш очень важный визит в Оман?".