Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения лайнера в Иране. Однако украинские граждане не
<a href="https://33live.ru/novosti/08-01-2020-skorbyashhego-zelenskogo-pristydili-za-roskoshnyj-otdyx.html" target="_blank">Скорбящего Зеленского пристыдили за роскошный отдых</a> - Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения лайнера в Иране. Однако украинские граждане не
[url=https://33live.ru/novosti/08-01-2020-skorbyashhego-zelenskogo-pristydili-za-roskoshnyj-otdyx.html]Скорбящего Зеленского пристыдили за роскошный отдых[/url] - Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения лайнера в Иране. Однако украинские граждане не