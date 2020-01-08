Хоккеисты московского Спартака в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались с санкт-петербургским СКА. Команда Олега Знарка взяла верх над соперником со счетом 3:1, одержав уже третью победу над армейцами в текущем сезоне.

Хоккеисты московского "Спартака" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались с санкт-петербургским СКА. Команда Олега Знарка взяла верх над соперником со счетом 3:1, одержав уже третью победу над армейцами в текущем сезоне.За красно-белых отличились Федор Малыхин (10-я минута), Илья Зубов (20-я) и Робин Ганзл (56-я). У гостей единственная шайба оказалась в активе Андрея Кузьменко (17-я)Результаты других встреч дня: "Ак Барс" (Казань) – "Металлург" (Магнитогорск) – 2:0, "Торпедо" (Нижний Новгород) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:2, "Динамо" (Москва) – "Амур" (Хабаровск) – 4:2, "Сочи" – "Трактор" (Челябинск) – 0:2.