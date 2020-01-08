Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку со стороны Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что жертвами стали 80 человек. Глава Белого дома ..

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ракетную атаку со стороны Ирана по военным объектам США на Ближнем Востоке. Ранее сообщалось, что жертвами стали 80 человек.Глава Белого дома выступит с официальным заявлением в среду утром. Об этом он сообщил на своей странице в "Твиттер"."Все хорошо! Ракеты выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. Сейчас идет оценка потерь и ущерба. Пока все хорошо!" – написал Трамп.Ситуация На Ближнем Востоке резко обострилась после убийства американцами в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. В Тегеране объявили вооруженные силы США террористической организацией, а парламент Ирака потребовал от Соединенных Штатов вывести войска.