Американские военные в Ираке заявили, что оценивают последствия иранских ударов. В частности, выясняется, есть ли пострадавшие в результате обстрелов, и где именно упали ракеты.

Американские военные в Ираке заявили, что оценивают последствия иранских ударов. В частности, выясняется, есть ли пострадавшие в результате обстрелов, и где именно упали ракеты.По данным Пентагона, в ночь на среду Иран нанес ракетные удары по, как минимум, двум военным базам США в Ираке, используя для этого более десятка ракет.Американские конгрессмены требуют от президента Дональда Трампа провести полную оценку ситуации и в случае ответа Ирану сначала согласовать действия с Конгрессом, чтобы не втягиваться в войну, сообщает телеканал "Россия 24". Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что от главы государства ждут решительных шагов, и что удар Тегерана был ожидаем после того, как американские военные убили иранского военачальника — генерала Сулеймани. "Президент Трамп как главнокомандующий, прежде всего, обязан обеспечить безопасность американцев. Дипломаты и военнослужащие США на Ближнем Востоке находятся под угрозой неминуемого нападения сторонников Сулеймани. Если бы мы не предприняли решительных шагов по его ликвидации, то сотни американцев были бы убиты, а вы бы спрашивали меня, почему мы его не устранили", — подчеркнул он.Американская разведка уже заявила, что, по их данным, в настоящее время в распоряжении Ирана имеется более двухсот баллистических ракет, часть из которых, якобы, и применили при ударе по двум базам США в Ираке. По предварительной информации, среди американцев жертв нет, однако Пентагон заявил, что готов в любой момент нанести ответный удар. Глава оборонного ведомства Марк Эспер подчеркнул, что силовое решение вопроса в интересах США — вполне реальный сценарий развития событий. "На данный момент наши приоритеты — это защита американцев и наших партнеров и готовность дать ответ иранской агрессии. Я лично контролирую, чтобы наши военные были готовы к любым непредвиденным обстоятельствам. Мы усилили все наши позиции по всему региону. США не хотят войны с Ираном, но он должен сесть за стол переговоров, чтобы избежать кровопролития", — заявил он.