Стало известно о трагедии, случившейся с 24-летним сыном сатирика Михаила Жванецкого – Дмитрием. Сейчас парень находится в больнице.

Стало известно о трагедии, случившейся с 24-летним сыном сатирика Михаила Жванецкого – Дмитрием. Сейчас парень находится в больнице.Сначала молодой человек с другом отдыхал в из столичных ресторанов на Минской улице. После этого они отправились в караоке.Придя в заведение, друзья увидели, как неизвестные обижают девушку. Жванецкий-младший вступился за нее и потребовал от мужчин извинений.Конечно, это спровоцировало конфликт, который в последствие перерос в драку. Наследник писателя и его приятель Филипп Гинзбург серьезно пострадали. Молодых людей увезли на скорой помощи в больницу.Сын Жванецкого получил серьезную травму ноги. А его приятель, в свою очередь, не уберег голову, поэтому у него сильные гематомы и перелом носа, сообщает твиттер-канал Mash.Информации о том, в какой больнице находятся Дмитрий и Филипп, пока нет. Впрочем неизвестно и то, как отреагировала на случившееся полиция.Отметим, у Жванецкого три сына. Дмитрий является самым младшим. Ходят слухи, что у Михаила есть и другие внебрачные дети. Но эта информация никак не подтверждена. Сам сатирик старается избегать этой темы в диалоге.