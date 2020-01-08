Тампа-Бэй Лайтнинг на льду домашней Амали-Арены разгромила Ванкувер Кэнакс со счетом 9:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для молний эта победа стала восьмой кряду.

"Тампа-Бэй Лайтнинг" на льду домашней "Амали-Арены" разгромила "Ванкувер Кэнакс" со счетом 9:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для "молний" эта победа стала восьмой кряду.У победителей встречи хет-трик оформил Картер Вераге и по разу отличились Тайлер Джонсон, Стивен Стэмкос, Алекс Киллорн, Никита Кучеров, Эрик Чернак и Брейден Пойнт, а у гостей голами отметились Элиас Петтерссон и Луи Эрикссон.Пойнт, помимо гола, записал на свой счет три результативных передачи, Стэмкос – две, а Кучеров – одну. Российский голкипер хозяев льда Андрей Василевский отразил 21 из 23 бросков по своим воротам."Тампа" с 54 очками занимает пятое место в Восточной конференции, а "Ванкувер", прервавший победную серию из семи матчей, расположился на восьмой строчке на Западе, имея в активе 50 очков.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Лайтнинг" в пятницу, 10 января, примут "Аризону", а "Кэнакс" в тот же день на выезде сыграют с командой "Флорида".