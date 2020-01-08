Недавно появилась информация о предстоящем возвращении звезды 90-х Андрея Губина на сцену. Музыкант, наконец, сам прокомментировал эти слухи.

Недавно появилась информация о предстоящем возвращении звезды 90-х Андрея Губина на сцену. Музыкант, наконец, сам прокомментировал эти слухи.Все началось с заявления аранжировщика Тараса Ващишина. Именно он рассказал о возобновлении творческой деятельности знаменитости."Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится", – отметил Тарасов."Мальчик-бродяга" был сильно удивлен, услышав об этом. Он поспешил опровергнуть слова аранжировщика, чтобы успокоить поклонников."Это чушь. Выступать не хочу. И никогда не вернусь на сцену. Не знаю, зачем Тарас это написал, – заявил Губин.Отметим, фанатов очень обрадовала новость о возобновлении концертной деятельности музыканта."Надо ввести в продажу стоячие места по боковым сторонам: лучше постоять, чем не попасть!" – писали фолловеры.30 Апр 2019 в 11:50 PDTНапомним, Андрей неоднократно признавался в своем психическом заболевании. Из-за этого недуга он мучается от постоянных лицевых болей.