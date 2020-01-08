Умер основатель всемирно известной сети салонов красоты Dessange Жак Дессанж, ему было 94 года. Парикмахера высоко ценили кинозвезды.

Умер основатель всемирно известной сети салонов красоты Dessange Жак Дессанж, ему было 94 года. Парикмахера высоко ценили кинозвезды. О смерти Дессанжа сообщает Le Figaro.Жак Дессанж изобрел технику выпрямления волос, ввел в моду мелирование, прическу под названием "Бабетта". К его услугам прибегали многие знаменитости, в числе которых Шэрон Стоун, Наоми Кэмпбэлл и прочие.Жак Дессанж открыл свой первый салон в 1954 году. В настоящее время Dessange можно встретить в 43 странах мира.