Президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – запустили газопровод Турецкий поток. Официальная церемония открытия состоялась в Стамбуле. В мероприятии также ..

Президенты России и Турции – Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган – запустили газопровод "Турецкий поток". Официальная церемония открытия состоялась в Стамбуле. В мероприятии также приняли участие лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, сообщает телеканал "".Во время выступления Владимир Путин подчеркнул, что запуск "Турецкого потока" является важным событием не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы. По словам президента, открытие газопровода свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство является успешным и "дает осязаемые результаты", передает .Напомним, международный проект "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая отвечает за поставку газа из России жителям Турции, а вторая – за снабжение стран Южной и Юго-Восточной Европы.