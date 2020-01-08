Злоумышленик убедил потерпевшего передать ему денежные средства в размере 3 миллионов рублей на покупку автомобиля...
Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники установили причастность ранее задержанного мужчины к аналогичному эпизоду противоправного деяния с суммой ущерба 3 миллиона рублей.
Как сообщалось ранее, в полицию с заявлением обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что к нему обратился его знакомый с просьбой одолжить денежные средства на покупку автомобиля. Мужчина согласился и передал злоумышленнику 4 миллиона рублей. Однако по истечении срока возврата долга мужчина свои обязательства не исполнил и деньги не вернул.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Академика Челомея задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник ввел в заблуждение заявителя относительно возможности покупки автомобиля, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и полученными под расписку деньгами распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
В ходе дальнейших мероприятии сотрудники полиции установили причастность задержанного мужчины к аналогичному противоправному деянию. Так, злоумышленник ввел в заблуждение ранее знакомого ему 39-летнего москвича. Он убедил его передать ему денежные средства в размере 3 миллионов рублей на покупку автомобиля, а затем после его продажи вернуть деньги. Однако взятые на себя обязательства не выполнил и полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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