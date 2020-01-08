Злоумышленик убедил потерпевшего передать ему денежные средства в размере 3 миллионов рублей на покупку автомобиля...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники установили причастность ранее задержанного мужчины к аналогичному эпизоду противоправного деяния с суммой ущерба 3 миллиона рублей.Как сообщалось ранее, в полицию с заявлением обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что к нему обратился его знакомый с просьбой одолжить денежные средства на покупку автомобиля. Мужчина согласился и передал злоумышленнику 4 миллиона рублей. Однако по истечении срока возврата долга мужчина свои обязательства не исполнил и деньги не вернул.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Академика Челомея задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник ввел в заблуждение заявителя относительно возможности покупки автомобиля, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и полученными под расписку деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».В ходе дальнейших мероприятии сотрудники полиции установили причастность задержанного мужчины к аналогичному противоправному деянию. Так, злоумышленник ввел в заблуждение ранее знакомого ему 39-летнего москвича. Он убедил его передать ему денежные средства в размере 3 миллионов рублей на покупку автомобиля, а затем после его продажи вернуть деньги. Однако взятые на себя обязательства не выполнил и полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60