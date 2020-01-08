Злоумышленники нанесли потерпевшему удар в область туловища и открыто похитили принадлежащее ему имущество: мобильный телефон и наручные часы...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ЦАО и ОМВД России по Красносельскому району задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в хищении имущества у гражданина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение бригадой скорой помощи с Комсомольской площади был доставлен 45-летний приезжий мужчина с ранением в области живота.Установлено, что неизвестные граждане нанесли потерпевшему предметом, похожим на нож, удар в область туловища и открыто похитили принадлежащее ему имущество: мобильный телефон и наручные часы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Леснорядской улице задержали подозреваемых – двух мужчин и женщину в возрасте от 27 до 48 лет, приезжих из ближнего зарубежья. Похищенное имущество злоумышленники сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60