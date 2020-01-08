Одним зимним утром семейная пара во время завтрака слушала радио. Диктор объявил:
- Сегодня выпадет 20-25 см снега. Припаркуйте ваши машины по четной стороне улицы, чтобы не мешать снегоуборочной машине.
Жена вышла на улицу и перегнала машину. Через неделю за завтраком они опять услышали объявление:
- Сегодня ожидается 25-30 см снега. Припаркуйте ваши машины по нечетной стороне, чтобы не мешать снегоуборочной машине.
Жена снова вышла на улицу и перегнала машину.
Еще через неделю все повторилось. Диктор объявил:
- Сегодня ожидается 30-35 см снега. Припаркуйте ваши машины...
Вдруг радио отключилось. Жена побледнела и с тревогой в глазах сказала:
- Дорогой, я не знаю что делать. С какой стороны улицы мне припарковать машину, чтобы не мешать снегоуборочной маши
еще анекдот!