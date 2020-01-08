08.01.2020

2020-01-08 10:50:04

В результате аварии в Александрове пострадали восемь человек

В городе Александров Владимирской области произошла авария, в котором пострадали восемь человек. По предварительной версии, аварию мог спровоцировать 69-летний местный житель. По информации УМВД России по Владимирской области, автомобиль «Хендай Гетц» под управлением 69-летнего местного жителя, после поворота направо с улицы Ческа-Липа на улицу Гагарина, начал перестраиваться из правого ряда в левый и совершил столкновение с машиной «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего жителя города Карабаново.

В результате происшествия пострадали восемь человек: водитель «Хендай Гетц» и двое его пассажиров . Все трое направлены на амбулаторное лечение, а также водитель «Хендай Солярис» он был госпитализирован и четверо его пассажиров, а также в машине находились дети они также направлены на амбулаторное лечение после оказания необходимой медицинской помощи.