Во время посещения командного пункта группировки Вооруженных сил России в Сирии президент РФ Владимир Путин заявил, что находящиеся в Сирии российские военнослужащие не только оказывают помощь братскому сирийскому народу, но и защищают от террористов свою Родину.

Во время посещения командного пункта группировки Вооруженных сил России в Сирии президент РФ Владимир Путин заявил, что находящиеся в Сирии российские военнослужащие не только оказывают помощь братскому сирийскому народу, но и защищают от террористов свою Родину.Обращаясь к личному составу, глава государства подчеркнул: "Здесь, в Сирии, вы защищаете свой родной дом, не допуская инфильтрации боевиков в Россию и в соседние с нами государства".Также Владимир Путин поблагодарил командование и личный состав российской группировки войск в Сирии за добросовестное исполнение воинского долга, передает ТАСС. "Россия, ваши близкие, гордятся вами, — сказал он. Президент отметил, что личный состав российского ВМФ у берегов Сирии продолжает успешно отстаивать национальные интересы государства на Средиземном море. Слова особой благодарности Верховный главнокомандующий Вооруженных сил РФ адресовал российским военным медикам.Как сообщалось, Владимир Путин посетил Дамаск во вторник, 7 января. На командном пункте Вооруженных сил РФ в Сирии его встретил президент республики Башар Асад. Главы государств заслушали доклады о положении дел в различных регионах Сирии, позже состоялись двусторонние переговоры.