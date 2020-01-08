08.01.2020

2020-01-08 10:50:07

Владимирские мотивы Бориса Французова выставят в Мурманске

В Мурманском областном художественном музее в рамках проекта «С днем рождения, художник!» открывается выставка работ заслуженного графика Бориса Французова. Она приурочена к 80-летию художника.

На выставке можно будет увидеть работы, выполненные в технике офорт, в том числе графические листы из серии «Владимирские мотивы». Сообщает министерство культуры Мурманской области.