Российский гонщик команды X-Raid G-Energy Team Владимир Васильев досрочно завершил выступление на ралли-марафоне Дакар-2020 в Саудовской Аравии из-за возгорания в машине по ходу третьего этапа.

Российский гонщик команды X-Raid G-Energy Team Владимир Васильев досрочно завершил выступление на ралли-марафоне "Дакар-2020" в Саудовской Аравии из-за возгорания в машине по ходу третьего этапа.На 284 километре дистанции в автомобиле MINI возникло задымление, экипаж в лице Васильева и штурмана Виталия Евтехова покинули транспортное средство. Как сообщает пресс-служба команды, участники ралли-рейда не пострадали и при помощи местных жителей добрались до ближайшего судейского пункта.По предварительным данным возгорание произошло по причине лопнувшей трубки высокого давления в топливной системе автомобиля, топливо начало вытекать, попадая на горячие поверхности агрегатов моторного отсека. В результате чего автомобиль выгорел полностью.Напомним, после трех этапов ралли-рейда общий зачет в классе внедорожников с временем 11 часов 20 секунд возглавляет испанец Карлос Сайнс-старший, вторым идет Нассер Аль-Аттия (+00:04.55), третьим – Орландо Терранова (+00:08.09).