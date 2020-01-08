В связи с ракетными обстрелами военных объектов США в Ираке вокруг резиденции американского президента в Вашингтоне усилены меры безопасности.

В связи с ракетными обстрелами военных объектов США в Ираке вокруг резиденции американского президента в Вашингтоне усилены меры безопасности.По информации телекомпании CNN, по периметру Белого дома выставлены дополнительные сотрудники Секретной службы США, вооруженные автоматическим оружием, передает ТАСС.Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Иран нанес массированный ракетный удар, по меньшей мере, по двум используемым Соединенными Штатами военным базам, расположенным на территории Ирака: обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля.