Народный артист России не смог пройти мимо трагедии, которая случилась с украинским лайнером. Филипп Киркоров выразил соболезнования родным и друзьям погибших.

Народный артист России не смог пройти мимо трагедии, которая случилась с украинским лайнером. Филипп Киркоров выразил соболезнования родным и друзьям погибших.В среду, 8 января, украинский самолет Boeing-737 потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы могли стать проблемы с двигателем.На борту лайнера находились 180 человек. Все они погибли. По данным телеканала "", среди жертв – 82 гражданина Ирана, 63 жителя Канады, 11 украинцев, а также люди из Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.Страшная трагедия потрясла людей по всему миру. Свои соболезнования выразили не только политики, но и деятели культуры. Певец поспешил рассказать о случившемся в личном микроблоге в "Инстаграме". Артист выразил соболезнования семьям погибших.8 Янв 2020 в 12:24 PST"Самолет пропал с радаров через две минуты после взлета и, как пишут СМИ, разбился из-за "engine malfunction", то есть "неполадок в двигателе"...Мои соболезнования родным и близким погибших. Неужели именно так должен был начаться год...? Почему? За что? Бедные люди... Украина, прими самые искренние соболезнования", – написал исполнитель.