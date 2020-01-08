Яну Рудковскую часто обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа. Популярный блогер Лена Миро рассказала, почему музыкальный продюсер так тщательно пытается скрыть свои недостатки.

Яну Рудковскую часто обвиняют в чрезмерном использовании фотошопа. Популярный блогер Лена Миро рассказала, почему музыкальный продюсер так тщательно пытается скрыть свои недостатки.Блогер обратила внимание, что кадры, которые публикует Яна Рудковская в социальных сетях, разительно отличаются от фотографий, сделанных непрофессионалами. По мнению Лены Миро, музыкальный продюсер использует программы для обработки снимков.Причина этого кроется в том, что супруга Евгения Плющенко недовольна своей внешностью, уверена блогер. Якобы Яна Рудковская "не нравится себе" и поэтому пытается тщательно скрыть свое настоящее лицо от поклонников."Колхоз же. Зажатый, закомплексованный колхоз.... Отсюда – и быдловатость в манерах, и увлеченность фотошопом, и какая-то общая нервозность в поведении", – заявила Лена Миро.8 Янв 2020 в 12:35 PSTМатериал дополняется.