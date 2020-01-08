В подмосковном городе Ступино арестован мужчина, который обвиняется в изнасиловании собственной десятилетней дочери. ЧП произошло 2 января.

В подмосковном городе Ступино арестован мужчина, который обвиняется в изнасиловании собственной десятилетней дочери. ЧП произошло 2 января.Как сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области, преступление совершил местный житель, ему уже предъявлено обвинение по статьям о преступлениях против половой неприкосновенности девочки. Решением суда обвиняемый заключен под стражу.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, по делу назначены судебно-медицинские и психиатрические экспертизы.Ранее стало известно, что следователи задержали 23-летнего жителя подмосковного Серпухова, которого подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы.