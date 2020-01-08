На России 1 - премьера: сериал Крепостная. Главная героиня пытается дать отпор чрезмерным ухаживаниям сына помещицы, настойчивым подругам-сводницам и, наконец, самой себе. Крепостная с манерами и внешностью барыни, Китти не решается признаться возлюбленному офицеру в том, что она себе не хозяйка.

На "России 1" – премьера: сериал "Крепостная". Главная героиня пытается дать отпор чрезмерным ухаживаниям сына помещицы, настойчивым подругам-сводницам и, наконец, самой себе. Крепостная с манерами и внешностью барыни, Китти не решается признаться возлюбленному офицеру в том, что она себе не хозяйка.Российская империя. 1856 год. Крепостная Екатерина Вербицкая живет на грани двух миров: среди роскоши и лоска дворян — ее вырастила как свою родную дочь знатная помещица и рабства крестьян, к сословию которых она по рождению принадлежит.Господский сын — столичный франт и дезертир Григорий возвращается с Крымской войны, выдает себя за героя и начинает охоту за Екатериной — любимицей и крестной дочерью своей матери.Тем временем между крепостной с аристократическими манерами и соседским барином Алексеем возникает настоящее сильное чувство — они намерены быть вместе, несмотря на сословные преграды, осуждение общества. А тут еще и финансовый крах семьи Алексея — его мать требует жениться по расчету на богатой и красивой вдове.Чем обернется этот мезальянс и какие хитросплетения готовит судьба? На что готовы те, чьими чувствами пренебрегли?Екатерина пытается разгадать тайну своего происхождения: почему знатный хозяин поместья ее ненавидит, а его жена когда-то взялась воспитывать крестьянку как родную дочь?Непредсказуемый, захватывающий сюжет. Сильный актерский состав. Выдающаяся операторская работа — композиционно выстроен и насыщен историческими деталями каждый кадр.