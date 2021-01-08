Ким Бритов оставил огромное художественное наследие, которое еще предстоит переосмыслить.

8 января исполняется 96 лет со дня рождения Заслуженного художника РСФСР, Народного художника РФ, обладателя Золотой медали Российской Академии художеств Кима Николаевича Бритова.Ким Бритов оставил огромное художественное наследие, которое еще предстоит переосмыслить.Судьба Кима Бритова не была легкой. Родился в Собинке, детство провел в Коврове. После ареста родителей переехал с сестрой к старшему брату во Владимир. Работал токарем, электросварщиком, в 18 лет добровольцем ушел на фронт, служил в разведке, был тяжело ранен. Писать начал после войны. Его манера сразу обратила на себя внимание. Самобытные, яркие, непривычные, очень эмоциональные полотна пропитаны любовью к родной земле. Его пейзажи - это гимн жизни. Сначала творчество Бритова вызывало резкую критику, а в 60-х годах стали говорить о владимирской школе пейзажа, которую Бритов создал вместе с Юкиным. Работал Ким Бритов до последних дней. За 60 лет творчества он написал более трех тысяч картин - городских и деревенских пейзажей.Напомним, в декабре ушедшего года на пепелище в центре Самары .