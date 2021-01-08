Многие специалисты сходятся во мнении о том, что последней опорой белорусского лидера являются силовики. Но он может лишиться даже их поддержки.

Многие специалисты сходятся во мнении о том, что последней опорой белорусского лидера являются силовики. Но он может лишиться даже их поддержки.Известный российский публицист Александр Невзоров считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко столкнется с большими разочарованиями в 2021 году. По мнению эксперта, это связано с тем, что глава белорусского государства подобен диктаторам, которые до сих пор живут в середине ХХ века.Невзоров пояснил, что Лукашенко считает возможным скрыть свои преступления с помощью достижений технического прогресса, как это делали правители прошлого столетия. Специалист считает, что в ХХI веке такой способ утаить информацию попросту не работает, поскольку техническая грамотность населения значительно повысилась.Публицист убежден, что даже самые верные соратники, на которых полагается Александр Лукашенко, в тайне записывают его "закулисную" деятельность и переговоры. Эксперт ожидает, что в 2021 году некоторые из этих записей будут обнародованы, в частности, – те, на которых Батька отдаёт подчинённым преступные распоряжения касательно протестующих белорусов.Кроме того, Александр Невзоров уверен, что в наступившем году Лукашенко ждёт предательство сотрудников ОМОНа. Такой сценарий специалист считает неизбежным. Эксперт уверен, что белорусский народ обладает высоким уровнем самоорганизации, что позволит им освободиться от "придурковатого социализма" и привести свою страну к подъёму.