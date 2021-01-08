Авария произошла на трассе Муром-Нижний Новгород.

В 16:35 7 января в МЧС по Владимирской области поступило сообщение об аварии на трассе «Муром-Нижний Новгород». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.По прибытию экстренных служб на место выяснилось, что произошло столкновение двух легковушек. Имеются пострадавшие. Спасатели МЧС деблокировали одного из них из транспортного средства.К ликвидации последствий ДТП привлекались 17 человек и 6 единиц техники. От МЧС - 8 человек, 2 единицы техники.