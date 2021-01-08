Рабочие активно укрепляют сваями берега Рпени. А после переустройства теплосетей, паро- и водопровода начнут строительство моста.

календаре ещё праздники, впереди выходные, но не у всех. Строительство Рпенского проезда - будущего дублера улиц Большой Нижегородской и Добросельской - не прекращалось ни на день.Это жизненно необходимый проект для владимирцев: он призван оптимизировать транспортные потоки в городе, связать с центром и избавить от пробок самый крупный восточный район. Работы здесь очень много, - говорят строители. Сначала территорию створа будущей трассы расчистили от деревьев, кустов, частных земельных участков и незаконно установленных гаражей - таких оказалось почти пятьсот. Земля до сих пор испещрена бытовым и хозяйственным мусором. Попадается и крупногабаритный. Судя по рабочему процессу, он мешает так, что его приходится вывозить даже в обеденное время.Сейчас начались уже видимые глазу работы. Рабочие активно укрепляют сваями берега Рпени. А после переустройства теплосетей, паро- и водопровода начнут строительство моста.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ г. Владимира: «Это река Рпень, хоть она небольшая, но река есть река. Поэтому необходимо провести очень серьезные работы по укреплению грунтов. Грунты там, т.н. слабые, потому что кругом ключики, влажность. Они могут быть подвижные. И вот сейчас началась забивка буронабивных свай для того, чтобы укрепить корыто будущей дороги. Это такая терминология. Пусть никто не удивляется. Чтобы было понятно об объемах, 3000 буронабивных свай только предусмотрено».