Трамп пообещал мирно передать власть Байдену 20 января. При этом республиканец по-прежнему не согласен с итогами президентских выборов.

Трамп пообещал мирно передать власть Байдену 20 января. При этом республиканец по-прежнему не согласен с итогами президентских выборов.Политическая ситуация в США после президентских выборов значительно обострилась. Накануне сторонники лидера республиканцев устроили масштабные протесты, которые перетекли в штурм Капитолия.В результате случившегося погибли четыре человека. Моральную вину за произошедшее возложили на Дональда Трампа, который все это время не переставал утверждать о том, что его голоса на выборах были украдены.По всей видимости до политика донесли, что сложившаяся ситуация может выйти ему боком. В том числе речь идет и о перспективе уголовного преследования за подстрекательство к нарушению конституционного строя.Трамп выступил с экстренным обращением, сообщает CNN. Он заявил, что покинет президентское кресло уже 20 января.При этом, по словам политика, передачи полномочий новоизбранному президенту будет мирной. Так или иначе, результаты выборов не устраивают Трампа. Стоит отметить, что на данный момент оспорить их законным путем у политика не осталось.Ранее Конгресса США утвердил избрание Джозефа Байдена президентом страны. Демократ заручился более чем 300 утвержденными конгрессом голосами выборщиков.